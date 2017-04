Zal er genoeg vlees liggen in de supermarkten om te barbecueën dit weekend?

Supermarktketens Delhaize en Carrefour bereiden zich voor op “het eerste, échte barbecueweekend” van het jaar. Delhaize verwittigt zijn slagers in de filialen dat ze “extra worsten en brochettes” moeten maken. Carrefour heeft onder andere meer hamburgers laten leveren.

Zeker zondag verwachten de ketens dat de Belgen aan het bakken gaan. Dan stijgt het kwik tot 20 graden. Een super barbecue weekend, zoals in volle zomer, wordt het nog niet, luidt het. “Maar we gaan toch wel het eerste échte barbecueweekend van het jaar meemaken”, zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize. “Naast extra worsten, hamburgers en brochettes, vragen we onze slagers om ook gemarineerde varkenslapjes en koteletten goed vooraan te leggen.”

Ook bij Carrefour zijn de volumes al een stuk opgeschroefd ten opzichte van vorig weekend. “Verder presenteren we ook sausjes, groenten en bijpassende dranken, zodat alle klanten die wensen te barbecueën meteen ten volle kunnen genieten”, aldus woordvoerder Baptiste van Outryve.