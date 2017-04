Stem mee voor de goede doelen van 'De Zomer is van Mechelen'

Mechelen - Door deel te nemen aan een van de evenementen van ‘De Zomer is van Mechelen’ steunt u dit jaar goede doelen. Uit vijftien geselecteerde goede doelen kan u tot zondag 7 mei stemmen, tot er uiteindelijk vijf overblijven.

Tot eind maart kon iedereen online een top drie van goede doelen insturen. mmMechelen Feest ontving meer dan 4000 inzendingen voor meer dan 120 projecten. “Het aantal inzendingen overtrof meteen onze verwachtingen. Het toont aan dat de Mechelaars het een geweldig idee vinden om te feesten voor het goede doel”, zegt voorzitter Kristof Calvo (Groen).

Een jury van festivalorganisatoren, ambassadeurs Ilse Liebens en Piet Den Boer en het stadsbestuur, selecteerde uit alle inzendingen vijftien kanshebbers: Amnesty International groep Mechelen, Artsen Zonder Vakantie, Barts weg, Chiro Libertus, De Keeting, De Lage Drempel, Dierenbescherming Mechelen, EVA Mechelen, Mechelen Mondiaal Duurzaamheid, Prinses Harte, Rode Kruis Vakantiekampen, Sjarabang, Steunpunt Asiel & Migratie, Villa Clementina en Welcome in Mechelen.

Online kunt u stemmen via www.dezomerisvanmechelen.be, of in het Huis van de Mechelaar en in de stedelijke bibliotheek. De vijf verenigingen met het grootse aantal stemmen worden geselecteerd. Van elke consumptie tijdens pakweg ParkPop, de Dijlefeesten of Maanrock gaat er een percentage naar de goede doelen.