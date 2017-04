Adidas laat klanten hun sportschoenen voortaan printen

De Duitse sportartikelenfabrikant Adidas gaat vanaf komende herfst sportschoenen commercialiseren met een zool die in 3D geprint wordt, een nieuwe stap in de productie van gepersonaliseerde sportartikelen. Adidas werkt daarvoor samen met de Californische start-up Carbon.

Klanten van Adidas kunnen nu al de kleur en andere kenmerken van de schoenen kiezen, maar het 3D-printen zal de productie van schoenen in beperkte oplage toelaten en leiden tot zolen die aangepast zijn aan het gewicht en de voet van de klant.

Adidas wil dit jaar 5.000 paar van dergelijke sportschoenen verkopen en volgend jaar 100.000 paar. Vorig jaar verkocht het bedrijf in totaal 360 miljoen paar sportschoenen.

De printmethode van de nieuwste generatie moet toelaten dat de productietijd van de schoen teruggedrongen wordt tot 90 minuten, en in de toekomst zelfs tot 20 minuten, waar dat voor prototypes die Adidas lanceerde in 2015 nog 10 uur was.

Waar de schoenen gefabriceerd zullen worden is nog niet duidelijk, maar Adidas beschikt over een zeer moderne productiesite in Ansbach, in het zuiden van Duitsland, waar de groep sinds 2016 sportschoenen maakt met behulp van robots. In het Amerikaanse Atlanta bouwt Adidas momenteel een gelijkaardige site.

Het prijskaartje voor de geprinte schoenen zal evenwel “premium” zijn.