Geel - CittA gaat elke week op zoek naar ­zeven ­topadresjes. Deze week: chocolatiers in de ­Kempen.

Chocolaterie Pas is al bijna 80 jaar een gevestigde waarde in Turnhout. “Mijn grootvader heeft de zaak opgericht, maar toen was het nog vooral een patisserie. Later heeft mijn vader de zaak omgevormd ...