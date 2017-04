Meeste klachten bij ombudsman over vroegst mogelijke datum om met pensioen te gaan

Brussel -

De Ombudsman Pensioenen heeft vorig jaar 1.540 klachten ontvangen, een stijging ten opzichte van 2015 (1.428) tot een gelijkaardig niveau als in 2014 (1.541). De meeste klachten gingen over de P datum, de vroegst mogelijke datum waarop iemand zijn pensioen kan opnemen, de toekenningsvoorwaarden en berekeningselementen. Daarna volgden klachten over de behandelingstermijnen en de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Dat blijkt vrijdag bij de voorstelling van het jaarverslag van de Ombudsdienst Pensioenen, in aanwezigheid van bevoegd minister Daniel Bacquelaine (MR).