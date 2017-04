Berlijn, Parijs en Londen scharen zich achter Amerikaanse raketaanval op Syrië

Kanselier Angela Merkel en de Franse president François Hollande hebben zich achter de Amerikaanse raketaanval in Syrië geschaard. De Syrische president Bashar al-Assad “is zelf verantwoordelijk voor deze ontwikkeling”, klinkt het in een vrijdag in Berlijn verspreide gezamenlijke verklaring van Merkel en Hollande. “Zijn herhaaldelijk gebruik van chemische wapens en zijn misdaden tegen de eigen bevolking eisten een sanctie”, zoals Frankrijk en Duitsland al in de zomer van 2013 na het bloedbad van Ghouta hadden geëist, klinkt het voorts.

Merkel en Hollande hadden vrijdagochtend in een telefoongesprek de situatie in Syrië na de mogelijke aanval met chemische wapens van 4 april en de Amerikaanse reactie besproken. Beide landen zullen met hun bondgenoten en in de marge van de Verenigde Naties hun inspanningen voortzetten om Assad voor zijn criminele daden verantwoording te laten afleggen, kondigden ze beiden aan. Merkel en Hollande roepen de internationale landengemeenschap ook op om zich volgens resolutie 2254 van de VN-Veiligheidsraad (2015) en het Communiqué van Genève (2012) eensgezind voor een politieke overgang in Syrië in te spannen.

Ook de Britse regering staat volledig achter de Amerikaanse raketaanval op een Syrische luchtmachtbasis in Shayrut en was vooraf door Washington op de hoogte gebracht. “Dit was volgens ons een gepast antwoord op de barbaarse aanval met chemische wapens van het Syrische regime en is bedoeld als afschrikking voor nieuwe aanvallen (met chemische wapens), klinkt het in een mededeling. De Britse regering onderhield “nauw contact” met de VS tijdens de actie, zei minister van Defensie Michael Fallon op de zender ITV. “Er moest iets ondernomen worden na de veronderstelde aanval met chemische wapens door de Syrische regering op haar eigen bevolking”, zei Fallon.

