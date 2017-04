“Een belangrijk signaal aan Rusland én aan China”

Brussel - Met de raketaanval op de Syrische luchtmachtbasis Shayrat heeft de Amerikaanse president Donald Trump volgens professor en Amerika-kenner Bart Kerremans een duidelijke boodschap gegeven aan Rusland én aan China: “hou uw marionetten onder controle”.

Dat Trump het bevel tot de raketaanval gaf, valt volgens Kerremans deels te verklaren door zijn persoonlijkheid. Maar gekoppeld aan die impulsieve reactie op de gruwelijke beelden van de gifgasaanval zagen Trump en zijn medewerkers ook een opportuniteit: tonen dat hij in tegenstelling tot zijn voorganger Barack Obama wel degelijk ‘red lines’ trekt en tonen dat de Verenigde Staten nog steeds snel en slagkrachtig zijn.

“Dit stuurt een signaal naar belangrijke politieke spelers”, meent Kerremans. Naar Rusland uiteraard, dat de Syrische president Bashar al-Assad te ver heeft laten gaan, maar zeker ook naar China, dat Noord-Korea beter onder controle moet houden. “Wat dat betreft had de timing niet beter kunnen zijn nu president Xi Jinping in de Verenigde Staten is”, merkt de professor van de KU Leuven op.

Kerremans meent dat ook Rusland die analyse maakt. “Natuurlijk schreeuwen de Russen nu moord en brand, maar ik ben er zeker van dat er achter de schermen tussen Moskou en Damascus harde taal is gesproken”. Dat denkt ook professor Sven Biscop, directeur bij het Egmontinstituut. “De Russen hadden met de Amerikanen een deal gemaakt over de chemische wapens van Assad, wat voor hen toen een grote diplomatieke overwinning was. Dat blijkt nu een façade te zijn”.

De aanval op het regime van Assad lijkt alleszins geen koren op de molen van kritikasters in binnen- en buitenland die Trump aanwreven dat hij te zeer bij de Russen wil aanschurken. “Ach, in de verkiezingscampagne kan Trump wel zoete broodjes bakken met Moskou, maar nu is hij president en dan blijkt toch maar weer dat Amerikanen en Russen elk hun eigen belangen hebben”, aldus Biscop, die ook Europees buitenlands beleid en veiligheidsbeleid doceert aan de UGent.

Een escalatie verwacht Biscop niet meteen. Behalve een vergeldingsactie en een afschrikking voor Assad kan de raketaanval ook een drukkingsmiddel betekenen voor nieuwe onderhandelingen over een vredesakkoord voor Syrië. Daarom moeten volgens Biscop ook de Europeanen dringend aan de bak. “Europa moet eindelijk eens een politieke visie ontwikkelen op de toekomst van Syrië en veel meer inzetten op onderhandelingen”.

(belga)