Vader en broer Femke Van den Driessche veroordeeld voor diefstal parkieten

Brugge - De vader van ex-veldrijdster Femke Van den Driessche is door de Brugse strafrechter bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van vier maanden voor de diefstal van twee parkieten. Zijn zoon en een vriend kregen voor hun rol in de zaak elk vier maanden cel, waarvan de helft met uitstel.

Op 20 februari 2015 stapten Peter Van den Driessche (47), zijn zoon Niels (23) en Jordi D. vogelhandel De Gouldamandine in het West-Vlaamse Varsenare binnen. Toen de uitbaatster een andere klant aan het bedienen was, sloegen ze toe. Ze stopten een koppeltje dure Lancashire-parkieten in een zak en wandelden rustig terug naar buiten.

Dankzij de verspreiding van de bewakingsbeelden via Facebook konden de verdachten geïdentificeerd worden. De parkieten, met een waarde van 400 euro, werden aangetroffen in de volière van de familie Van den Driessche.

De verdachten beweerden dat ze eerder een koppeltje parkieten hadden gekocht in de winkel van het slachtoffer. Toen het om twee mannetjes bleek te gaan, gingen ze naar eigen zeggen terug om een van de vogels te ruilen. Volgens de uitbaatster snijdt dat verhaal echter geen hout en waren de beklaagden nooit klant in de winkel.

Femke Van den Driessche en haar entourage kwamen eerder in opspraak naar aanleiding van het WK veldrijden in 2016 in Zolder. Toen werd in de materiaalpost van de veldrijdster een fiets met een ingebouwd motortje ontdekt. Van den Driessche werd uiteindelijk voor zes jaar geschorst.

(belga)