Brussel - Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) spreekt zich niet uit over de Amerikaanse aanval op een Syrische luchtmachtbasis, van waaruit de gifgasaanval van dinsdag zou zijn uitgevoerd. “Dit is een unilateraal gegeven tussen de VS en Syrië en valt niet binnen het kader van de coalitie tegen IS”, klinkt het op het kabinet-Vandeput.

België maakt deel uit van de internationale coalitie - onder leiding van de VS - die vanuit de lucht strijd levert tegen terreurgroep IS in Syrië en Irak. Maar de Amerikaanse aanval met tientallen Tomahawk-raketten op de luchtmachtbasis Shayrat kadert daar niet in.

Niettemin heeft de aanval wel potentiële gevolgen voor de Belgische F-16’s in het gebied. Rusland heeft immers beslist om het luchtruimakkoord met de VS te schorsen, dat werd afgesloten om ongelukken boven Syrië te vermijden. Beide grootmachten bombarderen immers boven Syrië, maar doen dat niet zij aan zij. De Belgische generale staf zou naar verluidt analyseren welke impact de Amerikaanse actie zou kunnen hebben, maar bevestigd werd dat nog niet.

De Standaard meldt intussen dat België door de VS niet officieel op de hoogte gebracht werd dat er een raketaanval zat aan te komen. Rond de tijd dat de aanval begon, was er volgens de krant wel contact op het hoogste militaire niveau. Zo zou de Belgische chef defensie, generaal Marc Compernol, vannacht uit bed gebeld zijn door zijn Amerikaanse evenknie om het nieuws te melden.

