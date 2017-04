Heist-WS Brussels gaat niet door

Heist-op-den-Berg - Heist kreeg vrijdagvoormiddag van de bond de bevestiging dat de match van aanstaande zaterdag tegen WS Brussels niet doorgaat.

De club van John Bico moet nog een aanzienlijk bedrag betalen aan ex-spelers Mike Vanhamel en Christian Fuanda Kinkela. Zolang WS Brussels die openstaande schulden niet heeft ingelost, verliest ze al haar competitiewedstrijden in de eerste amateurliga met forfaitcijfers. De club laat via secretaris Dirk Poortmans weten dat het eten in de Club 50 wél doorgaat.