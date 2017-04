Nieuwe fietsroute loopt tussen bloesems en fruit

Ranst - Het Ranstse toeristische seizoen wordt afgetrapt op paasmaandag 17 april met een verkorte versie van de nieuwe fietsroute “Fietsen tussen bloesems en fruit’.

Wie wil komen kennismaken met de nieuwe route is welkom op 17 april in de polyvalente zaal van Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57 tussen 14 en 15u. De ingekorte versie van het traject is 18 km lang en deelnemers krijgen een gratis brochure. Deelnemen is gratis en voor de kinderen zijn er allerlei opdrachten waarmee ze alles te weten komen over bijenhotels, het leven van de steenuil en de torenvalk. Na de tocht kan u in Den Boomgaard nog iets drinken.

Als de kennismaking is meegevallen kan je later de volledige route fietsen. Die is 41.5 km lang en passeert naast Ranst ook in Lier, Boechout en Wommelgem. De ingekorte versie is 30 km. U kan in Lier of in Broechem starten en daar de auto op de parking achterlaten.

http://www.ranst.be