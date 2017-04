Agenten klissen in vrije tijd vluchtende dievegges

Mechelen - Twee politiemensen die in hun vrije tijd op wandel waren in de Mechelse binnenstad, slaagden er donderdagnamiddag in om twee winkeldievegges in de kraag te vatten.

In een handelszaak in de Bruul werden twee vrouwen betrapt op winkeldiefstal. De dievegges namen de vlucht, maar een politie-inspecteur van de zone Mechelen-Willebroek, die daar in zijn vrije tijd passeerde, zette de achtervolging in en kon in de Borzestraat een van de verdachten staande houden.

“Die gaf zich niet zo maar gewonnen en probeerde zich los te rukken en gaf onze collega enkele klappen. Een voorbijganger - ook een politie-inspecteur die werkzaam is in een Brusselse politiezone – sprong onze collega ter hulp om de vrouw in bedwang te houden. Ondertussen slaagde onze patrouilleploeg erin om de andere dievegge te vatten”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Beide vrouwen van 25 en 37 jaar oud werden overgebracht naar het politiecommissariaat en ter beschikking gesteld van het parket. De gestolen goederen konden gerecupereerd worden.