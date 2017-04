“Als discussie over erkenning moskeeën wordt gevoerd, moet dat maar in het parlement”

Brussel - Vlaams viceminister-president Bart Tommelein (Open Vld) wil zich niet uitspreken over de twist tussen de Staatsveiligheid en zijn collega Liesbeth Homans (N-VA). “Als daar discussie over wordt gevoerd, dan moet ze maar in het parlement gevoerd worden”, aldus Tommelein in De Ochtend op Radio 1. Ook coalitiepartner CD&V sprak zich nog niet uit.

Homans kwam donderdagavond opnieuw onder vuur te liggen. De N-VA-minister had een rapport van de Staatsveiligheid als basis aangewezen voor haar beslissing om de erkenning in te trekken van de Fatih-moskee in Beringen. Maar in een uitzonderlijke demarche liet de inlichtingendienst weten dat “elementen van haar rapport aanleiding geven tot conclusies die door de dienst zelf nooit werden getrokken”.

De oppositie eist dat de commissie Bestuurszaken van het Vlaams Parlement vrijdag nog samenkomt om Homans aan de tand te kunnen voelen. Sp.a en Groen willen ook inzage in het rapport van de staatsveiligheid, desnoods achter gesloten deuren.

Coalitiepartners Open Vld en CD&V lieten nog niet van zich horen. Open Vld-viceminister-president Bart Tommelein weigerde vrijdagochtend alvast op de zaak in te gaan. “Ik heb me altijd voorgenomen om geen uitspraken te doen over de bevoegdheden van mijn collega’s. Zij hebben hun taak, ik de mijne”, klonk het. “Als daar discussie over wordt gevoerd, dan moet ze maar in het parlement gevoerd worden.”

Of de commissie Bestuurzaken later op de dag nog zal samenkomen, ligt voorlopig niet vast.

