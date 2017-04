Bourgeois bezoekt fairtrade-atelier van Antwerpse onderneemster in Peru

Brussel - Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is donderdag in de Peruaanse hoofdstad Lima een kijkje gaan nemen in een atelier waar kledij gemaakt wordt voor het Antwerpse fairtrade breimerk LNKNITS. Bourgeois was gecharmeerd.

Bourgeois werd door oprichtster Ellen Kegels (29) ontvangen in het atelier van Kero Design, een van de Peruaanse leveranciers van LNKNITS. Het Antwerpse merk werd opgericht in 2011 en draait nu al ongeveer 1 miljoen euro omzet. De kledingproducten, allemaal van alpacawol uit Peru, liggen in 25 Belgische winkels en ondertussen heeft LKNITS ook verkoopagenten in China en Japan.

“Wij doen aan slow fashion, met maar twee collecties per jaar”, zegt Kegels. “We vinden duurzaamheid erg belangrijk. We willen de mensen die in Peru voor ons werken, ook helpen.” Niet alleen krijgen de circa 350 medewerkers in Peru een degelijk loon ver boven het minimum en is van uitbuiting of kinderarbeid geen sprake, LNKNITS wil hen ook helpen met bijvoorbeeld kinderopvang en een benefiet tegen kanker. Behalve breiwerk verkoopt Kegels ook Peruviaanse voedingsproducten en schreef ze een kookboek.

Bourgeois kon het jonge ondernemerschap duidelijk appreciëren. Hij had Ellen Kegels al ontmoet tijdens een handelsmissie in Japan. De minister-president ging op de foto met de arbeiders. Gevraagd of hij zelf fairtradekledij zou dragen, zei Bourgeois dat hij de collectie heel mooi vond.