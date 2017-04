Steunactie voor bestolen armoedevereniging levert 20.000 euro op

Mechelen - In amper twee maanden tijd heeft een steunactie voor de bestolen vzw De Lage Drempel in Mechelen bijna 20.000 euro opgeleverd. De armoedevereniging zoekt nu structurele sponsors.

Eind januari raakte bekend dat voormalig penningmeester Luc D.C. (62) de spaarrekening van De Lage Drempel nagenoeg had geplunderd. “We zijn 80.000 tot 100.000 euro kwijt. Het onderzoek van het parket heeft dat bevestigd”, zegt secretaris Marina Rochtus. Over enkele weken moet de oplichter zich verantwoorden voor de rechter.

Bij de armoedevereniging proberen ze beetje bij beetje de draad opnieuw op te pikken. “We zijn enorm dankbaar om de steun die we de voorbije weken uit verschillende hoeken hebben gekregen”, stelt voorzitter Hedwig De Saeger. “Zoveel reactie hadden we niet verwacht. Mensen zijn aangedaan. Ze begrijpen niet hoe iemand een armoedevereniging kan pluimen”, aldus Rochtus.

"We zijn een hechtere groep geworden"

Uit de hele oplichtingszaak is zelfs iets mooi voortgekomen. “We zijn dichter naar elkaar toe gegroeid, een hechtere groep geworden in onze wil om de vereniging boven water te houden. Het was ook fijn om vast te stellen dat zich nieuwe vrijwilligers hebben aangeboden”, vertelt Marina Rochtus. Dankzij talloze steunacties die werden opgezet, kon De Lage Drempel ondertussen bijna 20.000 euro nieuwe fondsen verzamelen.

Al is er nog net iets meer nodig om de werking van de vereniging veilig te stellen voor de toekomst. “Waar mogelijk proberen we te besparen. Voor activiteiten die geld kosten, bekijken we of we sponsorgeld kunnen gebruiken. Ons hoofddoel blijft om de werking voort te zetten en ervoor zorgen dat we de twee mensen die in dienst zijn, kunnen betalen. We gaan momenteel ook mogelijkheden voor structurele sponsoring na”, legt de secretaris uit.