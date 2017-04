Antwerps overleg gedwarsboomd vanuit Turkije

Turkije probeert zich steeds vaker via consulaten en de ambassade te mengen in de Belgische politiek. Daardoor moest onder meer een Antwerps provinciaal overleg met Turkse afgevaardigden worden geannuleerd. Een zorgelijke ontwikkeling, vindt ook Peter De Roover, N-VA-fractieleider in de Kamer.

Antwerps gouverneur Cathy Berx wou eind vorig jaar een vergadering met tientallen Turkse verenigingen in de provincie organiseren, om de gemoederen te bedaren in de turbulente maanden na de mislukte staatsgreep. Maar haar initiatief werd gedwarsboomd.

Het Turkse consulaat zette een groot aantal verenigingen onder druk om níét naar de bijeenkomst te gaan, want er zouden ook Gülenisten aanwezig zijn. De aanhangers van de beweging van Erdogans grote vijand Gülen worden uitgespuwd door het regime in Turkije. Het resultaat van die tussenkomst: Cathy Berx kon alleen nog met de Gülenisten aan tafel gaan zitten.

Ongeoorloofde druk

“We horen al langer verhalen die erop wijzen dat Ankara via de diplomatie ongeoorloofde druk uitoefent in ons land. Zeker op Belgen van Turkse origine. Dat kan niet en dat moeten we aanpakken”, zegt Peter De Roover.

“Als er concrete vermoedens of aanwijzingen zijn dat een buitenlandse overheid zich met interne kwesties in ons land bemoeit, moet dat onderzocht worden. Als er voldoende bewijs is dat bijvoorbeeld een diplomaat de gemoederen verhit of burgers probeert te verbieden dingen te zeggen of te doen, kan desnoods worden gevraagd dat die persoon uit de diplomatieke missie wordt gezet.”