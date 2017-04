Kielse promovendus wil alle supporters in Olympisch Stadion voor titelstrijd: “Het seizoen is nog niet gedaan”

Wilrijk / Kiel - Een vierde titel op rij halen zou een unicum zijn. Dus onze promotie naar 1B is niet het einde van dit seizoen. We willen die titel”, zegt Frederic Lenders, bestuurslid van KFCO Beerschot Wilrijk.

Het is een beetje een vreemde situatie op het Kiel. Met nog drie competitiewedstrijden en een eindronde voor de boeg, weet KFCO Beerschot Wilrijk nu al dat het promoveert. “Dat is natuurlijk zeer goed nieuws, maar dat volstaat niet. We willen ook dit seizoen in schoonheid eindigen en dus met een titel”, zegt Frederic Lenders.

Ondanks het feit dat de eindronde over enkele weken totaal overbodig is voor promotie, omdat geen enkele andere club in de superamateurliga een licentie voor 1B heeft, wordt er alsnog vuurwerk verwacht op het Kiel. “Met onder meer Dessel treffen we een zeer sterke tegenstander. Het is een ploeg die er alles aan zal doen om van ons te winnen. De spanning is zeker niet weg. En KFCO Beerschot Wilrijk wil door de grote poort naar 1B en dat kan door de titel te behalen.”

Voor een kampioensfeest is het dus nog veel te vroeg. “Dat feest zal pas losbarsten op het moment dat we de titel mathematisch op ons palmares mogen schrijven.”