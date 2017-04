Antwerpse ‘Dr. Beer’ verkoopt onbekende bieren via Deliveroo

De kwaliteiten van bier worden sterk onderschat in ons land.” En dus ziet biersommelier en brouwer Jeroen Peeters het als zijn taak om de betere bieren bekend te maken aan de gewone bierliefhebber en ze zelfs aan huis te leveren. Binnenkort stapt hij in zee met Deliveroo.

Via de alomtegenwoordige koerierdienst zal Peeters, oftewel Dr. Beer, als eerste een uitgekiend bieraanbod over de stad verspreiden. “Wie geen zin heeft om op café te gaan, maar wel een uniek biertje wil drinken, kan dat via deze weg bestellen.” Een Duvel, Stella of Jupiler zal je niet terugvinden op de website van Deliveroo. Wel een ‘13 Pils’, een ‘Noblesse’, een ‘Expedition Stout’, een ‘Vienna Lager’ of een ‘Nelson Sauvin Brut Dry Hopped’. “Er zitten een heel aantal buitenlandse bieren tussen, want die staan in ons land te vaak in de schaduw”, vindt de bierdokter.

“Ik wil de mensen die van lekker eten en drinken houden overtuigen om eens wat anders te proberen. Beergeeks zullen wel enkele namen uit het aanbod herkennen, maar de gemiddelde Vlaming hoogstwaarschijnlijk niet.”

www.drbeer.be