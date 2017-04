Deep Purple, het interview: "We gaan door, ook al kunnen we elk moment doodvallen"

'Deep Purple? Zijn dat niet die oude zakken die al lang over hun hoogtepunt zijn?' Foei lezer, ga uw mond met zeep wassen en zet daarna 'InFinite' op, het uitstekende nieuwe album van deze hardrockpioniers. "We blijven doorgaan zo lang het kan", zegt bassist Roger Glover (71). "Maar we moeten wel rekening houden met het feit dat we elk moment kunnen doodvallen."

Volgend jaar viert Deep Purple zijn vijftigste verjaardag. En dat mag een mirakel heten. De band kende op zijn zachtst gezegd een turbulente geschiedenis. Zeker in het begin van de seventies, toen Deep Purple dankzij hits als 'Child In Time' en 'Smoke On The Water' een van de grootste bands van de wereld was, stonden de Britten synoniem voor allerlei excessen en epische ruzies. "Ons management beschouwde ons als een geldmachine", blikt Roger Glover terug. "We moesten elk jaar een nieuw album uitbrengen en constant toeren. Er was ons geen moment rust gegund. De druk was enorm. Dan gebeuren er gekke dingen."

Vooral gitarist Ritchie Blackmore ging zich steeds excentrieker gedragen. Hij weigerde nog te spreken met de andere bandleden en communiceerde enkel via tussenpersonen. "Tot hij op een avond op de deur van mijn kamer klopte", vertelt Glover. "Hij wou een kruisbeeld dat ik altijd bij me had lenen omdat hij met zijn vriendin een seance wou houden. Ik zei nee. Hij vertrok razend. Een paar minuten later hoorde ik een enorme klap. Ritchie had een bijl gevonden en was de deur van mijn kamer aan het openslaan. Ik heb een stoelpoot afgebroken en ben in de aanval gegaan. Hij zette het op een lopen. Maar ik was zo woedend dat ik hem achterna ben gegaan. Hij had zich intussen verstopt maar ik vond hem. Ik hief de poot op om hem de kop in te slaan. Gelukkig hield ik me nog net op tijd in."

Na heel wat line-upwissels die veel weg hadden van een deurenkomedie vertrok Blackmore definitief in 1993. Sindsdien zit Deep Purple in rustiger vaarwater. "We zijn gelukkig. Ik heb niet langer de neiging om onze gitarist dood te slaan (lacht). We doen wat we graag doen: muziek maken, live optreden. We willen dit nog lang volhouden."

Waarom noemen ze hun komende toernee, die hen ook op Graspop brengt, dan 'The Long Goodbye'? "Omdat we niet kunnen garanderen dat we nog enkele jaren meegaan. Onze gitarist Steve Morse heeft bijvoorbeeld een vorm van artrose, die ervoor zorgt dat hij veel pijn heeft als hij speelt. Hij probeert dat op te lossen met pijnmedicatie en door een andere manier van gitaar spelen te ontwikkelen. En ik ben intussen al 71. Verschillende van mijn jongere vrienden zijn de voorbije jaren gestorven. We hebben recentelijk afscheid moeten nemen van David Bowie, Glenn Frey van Eagles, Lemmy van Motörhead... Ook wij moeten rekening houden met het feit dat we elk moment kunnen doodvallen. Maar laat er geen twijfel over bestaan: we voelen ons nog fit genoeg om met deze nieuwe plaat te toeren en hopen dan daarna een nieuwe plaat te maken. Deep Purple is nog niet uitgezongen."