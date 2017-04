Bistrot d’Anvers legt boeken neer

Antwerpen - Na overleg met de eigenares van het pand kreeg Veilinghuis Hammertime de opdracht om het handelsfonds van de failliete Le Bistrot d’Anvers aan te bieden.

Met de openbare verkoop valt het doek over Le Bistrot d’Anvers van Nicolas Moreels, die zijn zaak eerder jarenlang Boris noemde.

Het dertiende jaar was er te veel aan voor Nicolas Moreels. De autodidact had in 2004 de Visa Versa in de Huikstraat overgenomen. Vijf jaar later verhuisde hij naar de Veemarkt om er Boris te openen. Maar in 2014 veranderde de chef zijn concept compleet, schilderde zijn gevel rood en Bistrot d’Anvers was geboren.

Misschien zag Nicolas Moreels de bui toen al hangen en was de gedaanteverwisseling een poging om meer klanten te lokken. Curator Philippe Termote zal het uitzoeken. Want het passief groeit al enkele jaren aan.

“De RSZ bezorgde me een aanslag van achterstallige betalingen ten belope van 160.000 euro. Dat kwam niet door wanbetalingen, maar door foute berekeningen van mijn sociaal secretariaat. Niettemin moest ik ervoor opdraaien. Ik heb heel lang getracht om dat bol te werken”, zegt Nicolas, maar het werkte niet”, verklaart Nicolas het neerleggen van zijn boeken.

Lees meer over de plannen van Boris in Gazet van Antwerpen van vrijdag