Carine (54) moet uit sociale woning omdat ze 1/24ste (!) huiseigenares is: “Waar moet ik heen met 900 euro?”

Laakdal -

Carine Bergen (54) uit Vorst (Laakdal) dreigt op 1 maart 2018 haar sociale woning te moeten verlaten omdat ze voor 1/24ste deel eigenaar is van het huis met bijbehorende grond waarin haar 87-jarige moeder nog woont. De enige mogelijkheid om in haar appartementje te blijven wonen is door haar aandeel weg te schenken volgens de verstrengde wetgeving.