Gastvrij Boechout zoekt vrijwilligers voor hulp aan vluchtelingen

Boechout - Van de grote groep vluchtelingen richting Europa zijn er een dertigtal in Boechout beland. “Die mensen willen we zo goed mogelijk helpen”, vertellen Mieke Goris (64) en Koen Steel (66) van Gastvrij Boechout.

“Mensen op de vlucht verdienen het om deftig opgevangen te worden”, vinden Mieke Goris en Koen Steel. “We schermen hier altijd met onze normen en waarden. Gastvrijheid, gelijkwaardigheid en respect horen daar ook bij.”

Daarom is Gastvrij Boechout, een organisatie van vrijwilligers die zich het lot van vluchtelingen aantrekt, naarstig op zoek naar helpende handen. “Mensen die kinderen van nieuwkomers willen begeleiden bij hun huiswerk, sympathisanten die willen deelnemen aan een praatgroep om anderstaligen Nederlands te leren of peters en meters die een vluchtelingengezin willen helpen, kunnen zich bij ons melden”, legt Steel uit.

In Don Bosco in Vremde woont een tiental minderjarige asielzoekers. “Ze wonen hier zonder ouders”, zegt Goris. “Voor hen zoeken we nog enkele gastgezinnen die twee of drie keer per maand met een van die gasten iets willen ondernemen of hen willen betrekken bij een activiteit van het gezin. Ook buddy’s tussen 20 en 25 jaar, om samen op stap te gaan met iets oudere asielzoekers, mogen zich melden. Want erbij horen en samen proeven van het leven hier is een voorwaarde voor integratie.”

info: Mieke Goris: 0484.968.334, mieke.goris@gmail.com of Koen Steel: 0478.960.010, koensteel@hotmail.com