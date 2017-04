Sloveen Roglic wint vierde etappe in Baskenland, Contador komt gehavend aan na val

Primoz Roglic heeft de vierde etappe in de Ronde van het Baskenland gewonnen. De Sloveen kon het spurtende peloton net voorblijven in de straten van Eibar. David de la Cruz blijft leider in het algemeen klassement.

Na zijn solo van gisteren mocht David de la Cruz (Quick Step Floors) vandaag de gele leiderstrui aantrekken. Er stonden twee hellingen van tweede categorie op het menu: de Sollube en de Vivero. De top van die laatste lag op veertien kilometer van de finish. Vier renners kozen samen het ruime sop: Amaël Moinard (BMC), Maxim Belkov (Katusha-Alpecin), Jonathan Lastra (Caja Rural) en Toms Skujins (Cannondale-Drapac) kregen maximaal vijf minuten van het peloton.

Aanvallen (en vallen)

Aan de voet van de Vivero kwam alles weer samen, waarna het tijd was voor de favorieten om hun tanden te tonen. Voor Alberto Contador (Trek-Segafredo) waren er echter problemen. De tweevoudige Tourwinnaar moest van fiets wisselen, maar kon vrij snel terug aansluiten. Serge Pauwels was de eerste die aanviel, zonder succes. Nadien probeerden ook Nicholas Roche, Roman Kreuziger, George Bennett en Simon Yates om weg te komen, maar het peloton liet niemand begaan. Yates kwam wel als eerste boven op de Vivero.

In de afdaling ging Bennett er opnieuw vandoor, maar het peloton had hem vrij snel weer bij de lurven. Op twee kilometer van de streep ging Primoz Roglic aan. Intussen gingen behoorlijk wat rijders uit de bocht, waaronder Alberto Contador die zwaar gehavend over de finish kwam. Maar voorin was de strijd beslist: Roglic kon net het sprintende peloton voorblijven en won de etappe. Michael Matthews werd tweede, David de la Cruz blijft leider.

#Itzulia Primoz Roglic (TLJ) da la sorpresa y se lleva al ataque la 4ª etapa en Bilbao. @alejanvalverde, en el grupo. Caída en último km. pic.twitter.com/1F31XoekaJ — Movistar Team (@Movistar_Team) 6 april 2017

Alberto Contador moest op 400 meter van de finish nog van wiel wisselen. Dubbele pech dus voor de Spanjaard, maar doordat het allemaal binnen de laatste drie kilometer gebeurde, verliest hij geen tijd.

Caída y avería de Alberto Contador a 400 metros de la meta de #Bilbao en la #Itzulia ¡Vaya día! pic.twitter.com/W1lBeQckyR — Endika Martínez (@Endika_) 6 april 2017

Morgen volgt de zwaarste etappe tot nu toe. De renners moeten zes klimmetjes bedwingen: drie van eerste categorie, één van tweede categorie en twee van derde categorie. De top van de laatste klim, de Usartza (1ste categorie) ligt op goed twee kilometer van de finishlijn in Eibar.

Uitslag 4de etappe:

1. Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) 4u23’46”

2. Michael Matthews (Sunweb) +2”

3. Giovanni Visconti (Bahrein-Merida) +2”

4. Michal Kwiatkowski (Team Sky) +2”

5. Simon Yates (Orica-Scott) +2”

6. Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) +2”

7. Rudy Molard (FDJ) +2”

8. Diego Ulissi (UAE Emirates) +2”

9. Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) +2”

10. Alejandro Valverde (Movistar) +2”

Algemeen klassement:

1. David de la Cruz (Quick Step Floors) 16u38’42”

2. Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) +1”

3. Michal Kwiatkowski (Team Sky) +3”

4. Alejandro Valverde (Movistar) +3”

5. Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) +3”

6. Rudy Molard (FDJ) +3”

7. George Bennett (LottoNL-Jumbo) +3”

8. Ruben Fernandez (Movistar) +3”

9. Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac) +3”

10. Sam Oomen (Sunweb) +3”