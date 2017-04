IS traint Belgische kinderen in handgranaten gooien en raketten afvuren op de Eiffeltoren via app

Zo’n 80 Belgische en ongeveer evenveel Nederlandse kinderen verblijven momenteel in IS-gebied. Al gaat het hoogstwaarschijnlijk om veel meer kinderen. Uit een nieuw rapport blijkt dat kinderen vanaf jonge leeftijd geïndoctrineerd worden op speciale IS-scholen. Het rapport waarschuwt dat IS ook in Europa kinderen kan inzetten om aanslagen te plegen.

De kinderen in kwestie krijgen op de speciale IS-scholen niet alleen les in de koran, maar worden ook getraind in wapens en vechttechnieken. Docenten moeten verplicht een sharia-opleiding volgen. En wie weigert, wordt geëxecuteerd.

Hoe gaat zo’n training er precies aan toe?

Kinderen worden ‘welpen’ genoemd, die moeten uitgroeien tot ‘leeuwen’, zo schrijven de onderzoekers. Hun lesboeken staan vol met afbeeldingen van handgranaten, tanks en gevechtsposities. Ze leren omgaan met wapens en worden getraind om te vechten als een jihadstrijder. Hiernaast krijgen ze ook opleidingen tot sluipschutter en bommenmaker.

Raketten afvuren op de Eiffeltoren

Ook zijn er speciale apps waarmee ze in een game westerse vliegtuigen kunnen neerschieten of raketten kunnen afvuren op de Eiffeltoren. Na schooltijd worden ze bovendien aangespoord om met hun ouders naar executies te gaan kijken.

Kleuter schiet gevangene dood

In video’s van IS zijn gruwelijke voorbeelden te zien van minderjarigen die aanslagen plegen. Begin 2016 mocht een 4-jarig jongetje op een knop drukken om een auto met inzittenden op te blazen. En in een video uit begin 2017 schiet een kleuter een gevangene dood.

Het gevaar van terugkerende kinderen

Nu terreurbeweging IS steeds meer terrein verliest in het Midden-Oosten, verwachten deskundigen dat meer en meer mensen zullen terugkeren. Als minderjarige kinderen uit IS-gebied terugkeren, kunnen ze echter een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid, zeggen de AIVD en de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid).

Geïnspireerd via sociale media

Maar ook kinderen die nooit in IS-gebied zijn geweest, kunnen ten prooi vallen aan IS via sociale media. Zo werd eind 2016 een 12-jarige jongen opgepakt die een aanslag wilde plegen met een spijkerbom op een kerstmarkt.