Tarzan in het echt: meisje (8) gevonden dat leeft bij apen en loopt op handen en voeten

Iedereen kent Tarzan uit de gelijknamige film: de jongen die opgevoed werd door apen en leefde in de jungle. Nu blijkt dit verhaal ook werkelijkheid geworden. In India werd een meisje gevonden die op handen en voeten loopt en communiceert door op een vreemde manier te roepen.

Een achtjarige meid uit India werd twee maanden geleden gevonden in een natuurreservaat in noord-India door politieagenten. De agenten waren er op patrouille toen ze plots op het meisje botsten.“Het meisje was volledig in haar comfortzone bij een troep apen en loopt ook net zoals hen”, zegt een van de politieagenten.

“Wij proberen nog altijd uit te zoeken wie ze is, waar ze vandaan komt en hoe ze daar terecht is gekomen. Dit proces is echter iets van lange duur aangezien het meisje niet praat en ook geen enkele taal lijkt te verstaan. Ze maakt enkel krijsende geluiden net zoals apen dat doen”, gaat hij verder.

Sinds ze gevonden is, leeft het meisje in het ziekenhuis waar haar aangeleerd wordt om zich te gedragen als een mens. Vandaag kan ze al rechtstaand wandelen, al verkiest ze nog altijd om het te doen op haar vier ledematen.