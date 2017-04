Hongersnood 12-12: “Goede hoop op mooi bedrag, maar het is nog niet voorbij”

Eric Todts, coördinator bij ‘Hongersnood 12-12’, is tevreden over de voorlopige opbrengst van de actie tegen de hongersnood in Jemen, Somalië, Zuid-Soedan en Nigeria. De teller staat intussen op 5.120.000 euro. “We hebben goede hoop om op een mooi bedrag te eindigen, maar het is nog niet voorbij”, klonk het donderdag tijdens een persmoment in Brussel.

Het Consortium 12-12, een verzameling van zes hulporganisaties, lanceerde halverwege maart een campagne om geld in te zamelen tegen de hongersnood in de hoorn van Afrika. In de vier betrokken landen lijden naar schatting 20 miljoen mensen, onder wie 1,4 miljoen kinderen, aan ernstige ondervoeding.

De teller in ons land staat intussen op meer dan 5 miljoen euro. “Elke 3 à 4 minuten doet iemand een gift. Er beweegt dus iets”, aldus Todts. Pierre Verbeeren, voorzitter van het Consortium 12-12 en net terug van een werkbezoek aan Somalië, treedt hem daarin bij. “Ik ben ervan overtuigd dat onze organisaties écht het verschil kunnen maken. De voedselhulp is helemaal op gang gekomen, net als de medische hulp. De mensen daar hebben opnieuw hoop op een normaal leven”, klonk het.

“Maar het gaat niet alleen om financiële middelen”, waarschuwt Verbeeren. “Het gaat ook om beleid, en om het stoppen van geweld. Bovendien is er gevaar voor het uitbreken van epidemieën als cholera.”

“We blijven in elk geval actief mobiliseren, minstens nog tot de zomer. Giften blijven welkom tot 31 december 2017. Het is nog niet gedaan”, besluit Todts.

Doe zelf een gift via www.1212.be