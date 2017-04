Schapenkudde graast weer in landloperskolonies

Hoogstraten / Merksplas - Een herder wandelt deze maand met schapen door de dreven van de voormalige landloperskolonies in Merksplas en Wortel (Hoogstraten). Voor het publiek worden enkele activiteiten georganiseerd.

De schapen houden de bermen in de dreven kort. Het is het zevende jaar dat vzw Kemp uit Mol een aantal dieren tijdelijk laat grazen in Merksplas en Wortel. Bezoekers kunnen op de infoborden zien wanneer de herder met de kudde door de dreven wandelt.

Wie op de foto wil met een lammetje of de kudde moet op woensdag 12 april aan de open schuren van de boerderij in de Dammekensstraat in Merksplas-Kolonie zijn.

Enkele dagen later, op zondag 16 april, trekt de kudde naar Wortel-Kolonie. Geïnteresseerden mogen het traject van 5 kilometer mee wandelen. De startplaats is het landloperskerkhof in de Kapelstraat in Merksplas, afspraak om 10u. Bij het scheren van de schapen op zondag 2 juli zijn ook bezoekers welkom.