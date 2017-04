Man kritiek na schietincident in Park Spoor Noord

Antwerpen 2060 - In Park Spoor Noord, ter hoogte van de Tulpstraat, heeft een man zich donderdagmiddag voor de ogen van de politie door de borst geschoten.

De man had eerst zelf naar de politie gebeld om te zeggen dat hij gewapend was. Toen de SRT ter plaatse kwamen en hij gesommeerd werd zich over te geven, schoot hij zichzelf in de borst.

“Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht”, zegt parketwoordvoerder Ken Witpas.

Het park werd gedeeltelijk afgesloten.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.