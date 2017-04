Bruggebied nog altijd werfzone

Ranst - De brug over het Albertkanaal die in het voorjaar van 2014 in gebruik werd genomen is nog altijd werfzone en dat betekent dat de gemeente er geen ingrepen mag uitvoeren.

Het meest opvallende mankement zijn de dode boompjes langs de rand van de weg. Luc Redig (Groen) kaartte nog een aantal gebreken in het bruggebied aan. “De toestand op het fietspad richting Broechem is gevaarlijk want water uit de nabij gelegen weilanden zoekt een uitweg als het fel regent. Dat water stroomt dan over het fietspad. Ook de afscheiding tussen de weg en het fietspad helt over in de richting van het fietspad.

Bij de bushalte moeten passagiers die op de bus wachten noodgedwongen op het fietspad staan. Ondertussen is er ook weer een plantseizoen voorbij gegaan zonder dat de triestige bomen vervangen werden. Hoe lang zal dit nog aanslepen?”

Schepen voor openbare werken Fernand Bossaerts (CD&V) gaf toe dat de gemeente machteloos is. “Het gebied is nog altijd werfzone. Dat betekent dat we niet bevoegd zijn om iets te doen. De bal ligt in het kamp van nv De Scheepvaart. We hebben regelmatig overleg met hen. Ook het onderhoud van de taluds baart ons zorgen. We overleggen met andere gemeenten om een uniforme onderhoudsafspraak te regelen. Wat de bushalte betreft verzekert De Lijn ons dat die weinig gebruikt wordt dus dat probleem is niet zo nijpend. Over de boompjes kan ik alleen maar zeggen dat we streven naar een uniforme dreef zoals het was voor de brug werd vervangen. De verdorde boompjes moeten verwijderd worden dus dat wordt wachten tot in het volgende plantseizoen. Offertes worden opgevraagd maar ik kan geen streefdatum geven” besloot de schepen.