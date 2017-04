Pijnlijke misser: Francken klopt zich onterecht op de borst over regularisatieaanvragen

Brussel - Pijnlijke misser voor Theo Francken op Twitter. De N-VA-staatssecretaris had zich op de borst geklopt met “zowat het laagste maandcijfer ooit” voor de regularisatieaanvragen om humanitaire redenen (9bis), nu de prijs daarvan is opgetrokken. Maar een simpele blik op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken schetst een heel ander beeld. “Een menselijke vergissing”, erkent zijn kabinet intussen.

“In maart waren er amper 291 regularisatieaanvragen om humanitaire redenen (9bis). Dat moet zowat het laagste maandcijfer ooit zijn”, schreef Francken donderdagochtend op zijn blog. “Sinds maart betalen de aanvragers 350 euro per persoon, voordien was het 215 euro en voor 1 maart 2015 was het zelfs volledig gratis. Ik heb me daar vanuit de oppositie altijd stevig tegen verzet.”

Een snelle blik op de statistieken van DVZ zet echter stevige vraagtekens bij de claim van Francken. Vorig jaar klom het aantal ‘aanvragen 9bis’ immers slechts twee keer boven de 291 van maart 2017, namelijk in januari (313) en in juni (330). Alle andere maanden liepen er minder aanvragen om humanitaire redenen binnen, met recordlaagtes in mei (181) en oktober (186). En ook in 2015 zijn één maand op drie lagere cijfers genoteerd.

Menselijke vergissing

Van “zowat het laagste maandcijfer ooit” is dus allerminst sprake. Francken heeft zijn tweet intussen ingetrokken en ook de blogpost aangepast. Zijn woordvoerster benadrukt dat het om een “menselijke vergissing” gaat, waarbij cijfers en kolommen foutief met elkaar vergeleken werden.

De onderliggende boodschap blijft wel overeind, klinkt het met klem. En dat is dat tegen september “voor het eerst sinds de jaren ‘80” alle regularisatieaanvragen behandeld zullen zijn. En dat dus dankzij de invoering van retributies voor het indienen van aanvragen. “Nu moeten ze betalen en het heeft een positief effect”, besluit Francken zelf in zijn blog. “Geen achterstand meer, dat zou pas échte verandering zijn. Stel u voor.”