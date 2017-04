Joodse gemeenschap reageert op onverdoofd slachten: “Ongeziene crisis, de ergste sinds de Tweede Wereldoorlog”

Het akkoord over het verbod op onverdoofd slachten vanaf 2019 dat de Vlaamse regering onlangs bereikte en waarover de Waalse regering momenteel nog debatteert, is “een ongeziene crisis, de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog”.

Dat zegt Philippe Markiewicz, de voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, in een interview met de krant La Libre Belgique, waaraan ook de opperrabbijn van Brussel Albert Guigui deelnam. De krant wijst erop dat de nazi’s bij de lancering van hun anti-Joodse maatregelen, meteen het onverdoofd slachten verboden.

Geschokt door uitspraken Geert Bourgeois (N-VA)

De uitspraken van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) hebben voorzitter Philippe Markiewicz erg geschokt. “Toen hij erover sprak, maakte hij melding over een verzoening tussen de politiek en het integratieparcours van de immigranten. De Joden als jonge immigranten in België? Maar het Consistorie werd bijna 210 jaar geleden opgericht onder Napoleon”, aldus Markiewicz. En ook de kwalificering van het onverdoofd slachten als een “barbaars” ritueel door Josy Arens (cdH), vinden de twee mannen ongehoord. Volgens hen is het ritueel juist “zeer effectief” om “de dieren zo weinig mogelijk te laten lijden”.

De twee betreuren ook dat de Waalse regering de Joodse gemeenschap niet heeft geconsulteerd rond de kwestie, wat trouwens wel is gebeurd in Vlaanderen. “Ze hebben ons al gezegd dat ze voor de finale beslissing enkel de federatie van vleesproducenten zullen consulteren en de Waalse raad voor dierenwelzijn waarin Gaia zetelt, en van wie ze blijkbaar blindelings de ideologie volgen”, klinkt het.