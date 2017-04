Jennifer viel zoveel af dat niemand op school haar nog herkende

Maar liefst negentig kilogram, zoveel viel de Australische Jennifer Ognenovski in één jaar tijd af. Nadat het meisje vorig jaar haar eenentwintigste verjaardag vierde, kwam ze tot de vaststelling dat ze dringend op haar gezondheid moest gaan letten en ze de cijfers op de weegschaal in haar voordeel om moest gaan buigen. Toen woog ze nog 157 kilogram.

De transformatie van Jennifer Ognenovski is meer dan bewonderenswaardig te noemen. De Australische vrouw slaagde er immers in om in twaalf maanden tijd maar liefst negentig kilogram af te vallen. De vrouw woog op haar eenentwintigste ruim 157 kilogram en kwam nog nauwelijks haar huis uit. Op haar eenentwintigste verjaardag besloot ze om een grote ommezwaai te maken en af te vallen: "Ik realiseerde me plots dat ik op zo'n jonge leeftijd al 157 kilogram woog. Wat zou de toekomst me dan brengen? Waar zou ik binnen tien jaar staan", vertelt Jennifer in een post op haar Instagrampagina.

Jennifer startte met een dieet, maar besloot achteraf om ook een maagoperatie te ondergaan. Ze lette goed op haar voeding, trok trouw naar de gym en verloor gaandeweg zo negentig kilogram. Na de maagoperatie volgde nog een operatie om de overtollige huid te laten verwijderen. In totaal werd tijdens de operatie 1,8 kilogram huid verwijderd. "Nu kan ik eindelijk mijn lichaam zien zoals het hoort te zijn", benadrukt ze.

"Als je me één jaar geleden zou verteld heben dat ik negentig kiligram zou afvallen, zou ik je nooit geloofd hebben", vertelt Jennifer. "Ik werd verteld dat ik maximum vijftig kilogram zou kunnen verliezen, maar ik heb dat getal bijna verdubbeld. Ik heb niet vertrouwd op portiegroottes, maar op ouderwetse wilskracht."