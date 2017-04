‘s Werelds nummer 1, is onzeker voor Masters golf

Dustin Johnson moet mogelijk een kruis maken over de Masters in Augusta, het eerste majortoernooi van het jaar in het golf. De nummer 1 van de wereld heeft zich bij een val van een trap geblesseerd aan de rug.

De 32-jarige Johnson geldt als dé favoriet voor de titel in Augusta (Georgia). Volgens zijn manager David Winkle maakte de Amerikaan een “zware val” in het huis dat hij tijdens het toernooi huurt. “Hij landde hard op zijn onderrug en moet nu rusten. Hij krijgt medicatie en wordt met ijs behandeld. We hopen dat hij morgen kan spelen”, klinkt het.

Johnson won in juni 2016 met de US Open zijn eerste major. In aanloop naar deze Masters toonde hij zijn uitstekende vorm met drie toernooizeges op de PGA Tour.

Met Thomas Pieters neemt een Belg deel aan de Masters.