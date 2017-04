Chocoladerepen Perrette vliegen over de toonbank

In tearoom Lints wordt gecontroleerd of de repen van Perrette voldoen aan de kwaliteitseisen. Foto: Kioni Papadopoulos

Antwerpen - De herlancering van de chocoladereep Perrette is een succes. In nog geen drie weken gingen maar liefst 55.000 repen over de toonbank. Het aantal verkooppunten wordt uitgebreid.

Wat begon als een tijdelijk initiatief van de vzw Antwerpen Koekenstad is een overdonderend succes geworden. Ter gelegenheid van de Antwerp Chocolate Week werd de legendarische chocoladereep opnieuw aangeboden.

“Ondertussen zijn we drie weken en 55.000 repen verder. We hebben er nog eens 50.000 nieuwe besteld”, zegt Piet De Lombaerde van de vzw. Voorlopig wordt Perrette uitsluitend verkocht bij DelRey en Lints.

Maar daar komt verandering in. “In juni zal de reep in zes Antwerpse winkels worden verkocht. Chocolatier Burie is er daar een van. Ondertussen zijn we nog met een aantal andere zaken aan het onderhandelen. We verwachten over een aantal maanden twintig verkooppunten te hebben”, vervolgt Piet De Lombaerde.

Niet in supermarkt

Ondanks het succes van Perrette, zal de chocoladereep niet op grote schaal worden geproduceerd en verkocht worden. “De chocolade komt niet in de supermarkt te liggen en er gaat evenmin een fabriek open om de reep te maken. Maar winkels die Perrette aan hun aanbod willen toevoegen, kunnen dat wel”, zegt Piet De Lombaerde.

www.antwerpenkoekenstad.be