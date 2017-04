Grote namen mee in de race voor zomerbar Park Spoor Noord

Antwerpen / Antwerpen 2060 - Met z’n zevenen zijn ze ondertussen, de kandidaten die de komende negen jaar de zomerbar in Park Spoor Noord willen uitbaten. En het belooft erom te spannen, nu ook de bedenkers achter de populaire concepten A-Tower, Mercado en Plein Publiek meedingen.

Midden maart raakte bekend dat de drukbezochte zomerbar in Park Spoor Noord anderhalve maand later zou openen dan gepland, op 15 mei in plaats van begin april. De zoektocht naar een opvolger voor de Cargo bleek namelijk wel wat voeten in de aarde te hebben. Door een technisch probleem werd de oproepronde, die oorspronkelijk op 8 februari afliep, opnieuw opengesteld. Tot woensdag konden geïnteresseerden zich kandidaat stellen. Naast de drie kandidaten die zich eerder al opgaven, dienden nog vier anderen een dossier in.

Bij de nieuwe kandidaten zitten Thomas Wijnen en Jande Beyst. Wijnen is de man achter de overdekte Mercado op de Groenplaats, Beyst een van de gezichten achter het hippe Plein Publiek in de Fierensblokken in de Nationalestraat. Als NV Congé slaan ze de handen in elkaar. “Deze groene long van Antwerpen biedt heel wat mogelijkheden en wij willen hier graag op lange termijn iets uitbouwen. Een ecologisch, duurzaam project dat zich niet enkel tot een zomerbar beperkt.”

Ook Bertrand Lekeux van A-Tower, de pop-up in de Antwerp Tower, diende een voorstel in. “Toen ik las dat de oproep opnieuw werd geopend, heb ik even getwijfeld, maar dit ligt in de lijn met wat ik doe. Ik heb een sterk dossier ingediend en de goede punten van A-Tower daarin meegenomen: het laagdrempelige, toegankelijke en universele karakter. Maar dan binnen het concept van het parkgebeuren. Geen nightlife dus.”