Uitkijken naar zonovergoten weekend

Brussel - Donderdag is er over het algemeen veel bewolking met in de ochtend lokaal nevel. Het blijft overwegend droog met in het oosten kans op een buitje. In de loop van de middag ontwikkelen er zich wat meer opklaringen, aan zee worden dat zonnige perioden. Het wordt de meest frisse dag van de week met maxima van 7 graden in Hoog-België tot 11 graden in Vlaanderen. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond worden de opklaringen breder. In de loop van de nacht wordt het nevelig en trekt er lage bewolking vanaf het noorden het land in. De temperaturen dalen naar 0 tot 7 graden.

Vrijdag wordt ons weer bepaald door vochtigere en iets zachtere maritieme lucht. In het hele land wordt het grijs en tijdelijk nevelig vanaf het noorden. De kans op lichte regen of motregen blijft echter klein. Maxima van 9 tot 11 graden in de Ardennen en van 12 tot 14 graden in de andere streken.

Zaterdag komt de zon stilaan tevoorschijn en wordt het aangenaam zacht met maxima in de buurt van 16 graden. Zondag krijgen we volop zon. Bij een zwakke zuidelijke bries halen we zo’n 20 graden.

Na de doortocht van een zwakke regenzone op maandag, wordt dinsdag drogere maar frissere lucht over onze streken aangevoerd en verschijnen er opklaringen. Halfweg volgende week volgt er waarschijnlijk een nieuwe storing.