Tieners slaan en beroven schoolvriend en dreigen filmpje op internet te zetten

Antwerpen - Een 15-jarig meisje en twee 17-jarige jongens zijn zondag opgepakt door de politie. Ze zouden een andere jongen een pak rammel gegeven hebben en filmden dat ook.

De feiten speelden zich ook zondag af. Het 15-jarige meisje nodigde toen een vroegere schoolvriend uit op het appartement in de Sint-Katelijnevest waar ze met haar moeder woont. Moeder en dochter wonen er nog maar twee weken, maar het waren twee weken met luidruchtige ruzies, waarvoor ook de politie ter plaatse kwam.

Zondag kwam het vroegere schoolvriendje zoals afgesproken naar het appartement. Plots doken twee andere kerels op, allebei 17 jaar jong. Een van hen ontsnapte vorige maand nog uit de jeugdinstelling De Hutten in Mol.

Smartphone

Het duo liet er geen gras over groeien. Ze beroofden het slachtoffer van zijn smartphone, zijn sigaretten en zijn geld. Vervolgens gaven ze hem een stevig pak slaag. Het hele tafereel werd naar verluidt gefilmd door het 15-jarige meisje.

Het slachtoffer kreeg nog mee dat het filmpje op internet gepost zou worden als hij aangifte zou doen. Eenmaal thuis viel het de ouders van de jongen op dat hij stevig toegetakeld was. Nadat de jongeman in het ziekenhuis verzorgd was en duidelijk was dat hij geen zware letsels opgelopen had, diende de familie klacht in bij de politie.

Het parket bevestigt dat de drie minderjarigen even later in het appartement opgepakt werden. “De jeugdrechter heeft de passende maatregelen genomen”, luidt het.

Verder onderzoek moet nu uitwijzen of de drie eerder al soortgelijke feiten pleegden.