Gybels koopt pand voormalig restaurant Martinique

Mechelen - Slager-traiteur Werner Gybels heeft het pand van het voormalige restaurant Martinique op de Korenmarkt in Mechelen gekocht. Begin juli opent hij ook opnieuw zijn beenhouwerij in Breckpot.

Deze maand is het drie jaar geleden dat uitbater Jean-Pierre Jacobs van Martinique op 57-jarige leeftijd om het leven kwam bij een tragisch ongeval in Keerbergen. Eind december 2014 sloot zijn zaak definitief de deuren.

Al die tijd stond het pand op de Korenmarkt te koop, maar sinds kort is Werner Gybels de nieuwe eigenaar. “Wij willen er een handelszaak vestigen die in de lijn ligt van onze andere activiteiten: eten, drinken of winkelen”, zegt hij. Toch is de opening nog niet voor morgen. Eerst is er een grondige renovatie nodig.

Begin juli opent Gybels wel opnieuw zijn slagerij in het historisch pand Breckpot. “We voelen aan dat Mechelen er klaar voor is, met in de onmiddellijke omgeving het Hof van Cortenbach dat in restauratie is”, zegt Gybels. Op donderdag 6 juli gaat de zaak open met een nieuw concept.