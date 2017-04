Zulte Waregem claimt Europese duels wel in Regenboogstadion te mogen spelen

Waregem - De Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) kende Zulte Waregem woensdag een licentie voor Europees voetbal (en Belgisch profvoetbal) toe, maar Essevee moet zijn Europese thuiswedstrijden afwerken in het Daknamstadion van Lokeren. De bekerwinnaar spreekt dat tegen en claimt zijn Europa League-wedstrijden wel in het Regenboogstadion te mogen afwerken.

“Betreffende de infrastructuur, neemt de Licentiecommissie akte van het feit dat de club er zich toe verbonden heeft, ingeval zij uit zou komen in UEFA-clubcompetities, zijn wedstrijden af te werken in de installaties van het Daknamstadion te Lokeren”, schrijft de Licentiecommissie in het dossier van Zulte Waregem.

Toch is Essevee, dat zich als bekerwinnaar verzekerde van de voorrondes van de Europa League, ervan overtuigd dat het zijn Europese duels aan de Gaverbeek speelt. “Geen zorgen! Essevee speelt volgend jaar Europees voetbal in het Regenboogstadion”, tweette de club woensdagavond.

Zulte Waregem is bezig met verbouwingswerken aan het Regenboogstadion. Om zekerheid in te bouwen, moest het eigen stadion niet tijdig klaar geraken, verbond de club zich ertoe te spelen op Daknam. Essevee is al zeker van de poulefase van de Europa League en heeft tot medio september om de werken af te ronden. Er moeten extra zitjes worden geplaatst en vooral de persvoorzieningen moeten uitgebreid worden. Voor het overige zou het enkel gaan om kleine renovaties en schilderwerken. Zulte Waregem maakt zich sterk dat alles tijdig in orde komt, de controleurs volgen de vorderingen op de voet op.