Sam Van Rossom grijpt met Valencia naast de EuroCup

Sam Van Rossom is er woensdag niet in geslaagd een tweede keer de EuroCup te winnen. In de derde en beslissende wedstrijd van een volledig Spaans finale moest de Belgian Lion met Valencia met 58-63 de duimen leggen voor Malaga.

Valencia had de heenwedstrijd met 68-62 gewonnen, maar moest in Malaga met 79-71 het onderspit delven.

In de belle zag het er lang goed uit voor Van Rossom en co. Na het eerste kwart was het 22-18, bij de rust 33-30. Na het derde kwart was het verschil tot 54-43 opgelopen en Will Thomas maakte er in het begin van het slotkwart ook nog 56-43 van. Malaga plaatste echter een stevige tussensprint. Het scoorde liefst 18 punten op rij. Op 3:42 was het zo 56-56 gelijk en na nog een driepunter van Jamar Smith en twee vrijworpen van Alberto Diaza was de situatie helemaal omgekeerd: 56-61. Een aangeslagen Valencia kon nog slechts twee punten tegenscoren en verloor de match en de titel met 58-63. Van Rossom speelde 23 minuten. Daarin scoorde hij 6 punten (twee driepunters) en nam hij 4 rebounds en 4 assist voor zijn rekening.

Malaga komt een eerste keer op de erelijst en volgt daarop het Turkse Galatasaray op. Valencia is met drie zeges recordhouder. Het won de EuroCup in 2003, 2010 en 2014. Die laatste keer al met Van Rossom in de rangen.