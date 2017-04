Joodse organisaties verzetten zich tegen plannen van Antwerpse besturen

Antwerpen 2018 - De verhuizing van het monument voor de Joodse gedeporteerden in Antwerpen botst op hevig protest bij de Joodse gemeenschap. “Het beeldhouwwerk doet ook dienst als graf en volgens onze traditie mogen graven niet verplaatst worden”, klinkt het bij het Forum der Joodse organisaties.

Het Antwerpse stads- en districtsbestuur willen het monument voor de Joodse gedeporteerden in het najaar verhuizen van de Belgiëlei naar de Louiza-Marialei aan het Antwerpse stadspark. De reden is dat op de nieuwe locatie meer plek is voor de herdenkingsplechtigheden.

Maar blijkbaar waren beide besturen iets te voorbarig met hun beslissing. Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) reageert fel tegen de verhuizing. “Wij zijn hierin nooit betrokken of zelfs gehoord”, zegt FJO-voorzitter Raphael Werner. “Met verbijstering vernamen wij deze eenzijdige beslissing. Al tien jaar zitten we geregeld met het stadsbestuur samen over een nieuw monument rond de slachtoffers van de Holocaust, maar op geen enkel moment kwam de verhuizing ter sprake. We zijn gechoqueerd!”

Het herdenkingsmonument was in 1996 een initiatief van het Forum en de organisatie haalde het nodige geld op bij de Joodse gemeenschap om het te realiseren. “Onze organisatie acht zich dan ook medeverantwoordelijk en emotioneel mede-eigenaar”, zegt Werner.

“Foute inschatting”

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en zijn districtscollega Paul Cordy (N-VA) zitten verveeld met het voorval. De plannen voor de verhuizing werden ook besproken met N-VA-gemeenteraadslid André Gantman en Open Vld-districtsschepen Samuel Markowitz, beiden prominente leden van de Joodse gemeenschap in Antwerpen. “We waren overtuigd dat de Louiza-Marialei een betere locatie is”, zegt De Wever. “Ik steek de hand uit naar het Forum om samen rond tafel te zitten om de misverstanden weg te werken. Als de Joodse gemeenschap een verhuizing niet ziet zitten, dan gaan we dat ook niet doen.”