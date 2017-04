Jay Vleugels en co steken de grens over

Het succes van Callboys blijft duren. Bij ons komt er binnenkort een tweede seizoen, in Nederland willen ze hun eigen versie van de vier gigolo’s maken. “Een remake is altijd een mooie erkenning”, zegt bedenker Jan Eelen (46). “Maar ik hou zeker een oogje in het zeil.”

De Callboys zijn nog lang niet uitgezongen. Sinds vorige week staat vast dat Jay Vleugels, Devon Macharis, Wesley Biets en Randy Paret een tweede seizoen krijgen, nu steken de vier gigolo’s ook de landsgrenzen over. Een Nederlands productiehuis kocht de rechten van Woestijnvis om een remake te draaien.

“Callboys kon van in het begin op heel wat interesse uit Nederland rekenen”, zegt Michiel De Vlieger (52), hoofd fictie bij moederbedrijf De Vijver. “We hebben met verschillende partijen aan tafel gezeten en wisten vrij snel dat we de rechten aan Vincent TV Productions wilden verkopen. Hun team gaf ons een goed gevoel, zij vatten de essentie van de reeks. Nu moeten ze nog op zoek naar een zender om de Nederlandse Callboys van de grond te laten komen. Al is ‘van de grond komen’ in dit geval een dubieuze term (lacht).”

Woestijnvis benadrukt dat de remake nog in zijn kinderschoenen staat, maar heeft er het volste vertrouwen in. “De interesse bewijst dat Callboys Vlaanderen overstijgt”, zegt Michiels. “We mogen natuurlijk niet te vroeg juichen, eerst moet een zender haar krabbel op papier zetten. Maar we twijfelen er niet aan dat dat zal lukken.”