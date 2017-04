’s Nachts 75% minder tol in Liefkenshoektunnel

Om de verkeersdruk rond Antwerpen te doen afnemen, doet ook de Vlaamse overheid een duit in het zakje: vanaf 1 juli betalen vrachtwagens van 22u tot 6u tot 75% minder tol bij hun passage van de Liefkenshoektunnel.

Overdag betalen vrachtwagens tussen de 14,16 en 19 euro tol. Met het nieuwe gunsttarief betalen ze ’s nachts evenveel als auto’s, tussen 3,65 en 6 euro. Dat heeft de raad van bestuur van de NV Tunnel Liefkenshoek beslist, die onder de Vlaamse overheid valt. De NV hoop daarmee bij te dragen aan “een betere verkeersafwikkeling in de Antwerpse regio”.

De verlaging was een vraag van de transportsector en past perfect in het nieuwe initiatief om het Deurganckdok de klok rond open te houden. Ook dat is een poging om het vrachtverkeer tijdens de spitsuren van de Antwerpse Ring te halen en beter te spreiden.

Intussen bewijzen ook de trafiekcijfers van de toltunnel de toenemende verkeersellende rond Antwerpen. De tunnel verwerkte tijdens het eerste kwartaal 19% meer verkeer dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor de vrachtwagens bedroeg die stijging 20% en in de recordmaand maart zelfs 25,7% meer. Bovendien werd de toltunnel vorig kwartaal dertien keer tolvrij gemaakt wegens ongevallen op de Antwerpse Ring, tegenover ‘slechts’ vijf keer tijdens de eerste drie maanden van vorig jaar.