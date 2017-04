Gerecht valt binnen bij Antwerpse topadvocaat

Speurders van de federale gerechtelijke politie zijn vorige week binnengevallen in het kantoor van de bekende Antwerpse strafpleiter Tim Smet. De advocaat wordt ‘betrokkenheid bij een criminele organisatie’ aangewreven.

Onaangekondigd stapten speurders van de afdeling drugs van de federale gerechtelijke politie donderdagochtend binnen in het kantoor van advocaat Tim Smet aan de Britselei in Antwerpen. Over de reden van de inval wil het Antwerps parket niets kwijt maar volgens goed geïnformeerde bronnen gaat het om een onderzoek naar een criminele organisatie.

De speurders zouden bijzondere interesse gehad hebben in een omvangrijk drugsdossier. Meerdere bronnen zeggen dat het om het dossier rond de zogenaamde ‘Bananenbende’ van de broers Karim en Nabil A. gaat. “Geen commentaar in het belang van het onderzoek”, is de summiere reactie van parketwoordvoerder Ken Witpas .

Ook advocaat Tim Smet wilde de afgelopen dagen niet reageren. Stafhouder van de Antwerpse balie, meester Jan Meerts, kon enkel kwijt dat hij - zoals de wet het voorschrijft - op de hoogte was van de huiszoeking. Hij uitte ondertussen reeds zijn ongenoegen bij het parket en de onderzoeksrechter over het feit dat de huiszoeking uitlekte. Bij die huiszoeking werd niets in beslag genomen.

Ondervraagd

Dinsdag werden Smet en een medewerkster ondervraagd door de onderzoeksrechter. Justitie denkt dat de bekende strafpleiter informatie uit het dossier gelekt heeft naar het criminele milieu, meer bepaald naar mogelijke opdrachtgevers van de broers A. die vanuit Nederland opereren en tijdens het onderzoek niet geïdentificeerd konden worden. Als dat bewezen wordt riskeert de advocaat een correctionele straf en een tuchtstraf. Smet werd vooralsnog niet in verdenking gesteld, hij kreeg ook geen tuchtsanctie opgelegd en mag gewoon zijn werk verderzetten.

In de wandelgangen van het Vlinderpaleis ziet men in de huiszoeking mogelijk een soort ‘wraak’ van het parket. De afgelopen jaren wierp Smet zich geregeld op als een advocaat die fouten in de procedure van drugsdossiers blootlegde en zo vrijspraken binnenhaalde.