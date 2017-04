Nederlandse Turk reed 19 keer naar Berchem: “Ik wil zoveel mogelijk mensen laten stemmen”

Mustafa Karashin reed 19 keer over en weer. Foto: rr

Ondernemer Mustafa Karashin reed 19 keer met een busje vol Nederlandse Turken naar Antwerpen om zijn landgenoten de kans te geven om te stemmen. Hij deed dat volledig gratis.

Karashin reed de voorbije weken op en neer tussen Dordrecht en het stemlokaal voor het Turkse referendum in Berchem. “In België kon al voor of tegen de Turkse grondswetwijziging worden gestemd vanaf 27 maart, in Nederland kan het pas vanaf vandaag (woensdag, red.)”, zegt Karashin. “Door naar Antwerpen te rijden wou ik zoveel mogelijk landgenoten de kans geven om hun stem uit te brengen. Ik ben trouwens niet de enige, er zijn nog zeker zes andere busjes die op en weer naar Antwerpen reden”

Mustafa is voor Erdogan. “Maar ook neen-stemmers zijn welkom op mijn bus. Ik ga mensen nooit vragen op wie ze stemmen, al ben ik er zeker van dat het ja-kamp zal winnen.”

Karashin, die al 47 jaar in Nederlaand woont, vindt dat de westerse media een verkeerd beeld ophangen van het referendum. “Erdogan wordt overal voorgesteld als dictator, maar de concrete wijzigingen die hij voorstelt, worden nergens besproken. Hij wil de minimumleeftijd voor parlementsleden verlagen van 25 naar 18 jaar en wil iedereen voortaan laten beoordelen door staatsrechtbanken in plaats van militaire tribunalen. In mijn ogen zijn dat geen slechte maatregelen.”

Dat president Erdogan voortaan ook regeringsleider wil worden, zelf ministers wil kiezen en de macht van het parlement om de uitvoerende macht te controleren wil afschaffen, stoort Mustafa niet. “Het is een ander systeem. Erdogan wil economische veranderingen doorvoeren die nu door de oppositie constant geblokkeerd worden.”