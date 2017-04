Zo verloopt een ritje met een zelfrijdende auto: “Autopilot is een genot”

In het kader van het Dossier Mobiliteit van uw krant testte onze reporter Dennis Van Damme de Tesla Model S, een zelfrijdende auto.

Voorlopig is de Tesla Model S, die in 2012 werd gelanceerd, dus de meest ‘autonome’ auto die door de Antwerpse straten bolt. De technologie erachter heet ­Autopilot, en werd in 2016 draadloos via het internet geïnstalleerd in de auto’s. Tesla’s zijn immers altijd verbonden met het internet, dus de software kan zoals bij een mobiele telefoon worden geüpdatet. “Het kan zomaar zijn dat je ’s morgens wakker wordt en dat je Tesla een heel aantal functies heeft die de wagen de avond voordien niet had”, zegt ­Joris Steenman van Tesla ­Benelux.

Strikt genomen is Autopilot niet meer dan een vergevorderde vorm van cruisecontrol, de functie die toelaat om aan een constante snelheid te rijden zonder het gaspedaal aan te raken. Die is intussen standaard aanwezig in de meeste nieuwe auto’s. Het verschil is dat de Tesla uitgerust is met allerlei camera’s en sensoren, die de auto in staat stellen om zijn eigen baanvak te volgen, afstand te houden van voorliggers en zelf te sturen. En dat is een genot.