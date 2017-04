VN-Veiligheidsraad kibbelt, maar veroordeelt Syrische gifgasaanval niet formeel

Ondanks sterk aandringen van de Verenigde Staten is de VN-Veiligheidsraad uiteengegaan zonder te stemmen over een ontwerpresolutie die dinsdag een mogelijke chemische aanval in Syrië veroordeelt. Volgens permanent lid Rusland zou de resolutie tot meer escalatie leiden. Bij de chemische aanval kwamen gisteren zeker 72 mensen om.

De VN-Veiligheidsraad over een mogelijke aanval met chemische wapens in Syrië is zonder resultaat afgelopen. Het kwam niet tot een stemming over het ontwerp van de twee bladzijden tellende resolutie waarin de mogelijke aanval scherp veroordeeld werd en die een snelle opheldering eiste.

Tijdens de twee uur durende zitting slingerden de VN-ambassadeurs elkaar wel wederzijds verwijten naar het hoofd omdat op de situatie in het oorlogsland geen passend antwoord wordt gevonden. ‘Kijk naar deze foto’s’, vroeg Amerikaans VN-ambassadrice Nikki Haley, terwijl ze beelden van slachtoffers toonde. ‘We kunnen er onze ogen niet voor sluiten.’

Russen veroordelen ontwerpresolutie

Het huidige ontwerp van resolutie is ‘anti-Syrisch en kan alleen maar leiden tot meer escalatie in Syrië en de gehele regio’, zei Maria Zakharova, woordvoerster van Buitenlandse Zaken in Moskou volgens het Russische persbureau TASS eerder.

Iran waarschuwt voor politiek gemotiveerde propaganda

Iran hekelde dan weer de politiek gemotiveerde beschuldigingen aan het adres van Teheran en Moskou. Overhaaste veroordelingen zijn te wijten aan politiek gemotiveerde propaganda van sommige landen, zei woordvoerder Bahram Ghassemi van Buitenlandse Zaken in Teheran. Dergelijke politiek verhindert de door alle partijen nagestreefde politieke oplossing voor Syrië.

‘We betreuren dit drama en veroordelen gifgasaanvallen, eender wie de dader of het slachtoffer zijn’, zei Ghassemi volgens de website van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Teheran is ook bereid de Syrische gewonden medisch te behandelen.