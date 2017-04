Ann Wauters verliest met Agü Spor heenmatch finale FIBA EuroCup

Agü Spor Kayseri heeft woensdag de heenwedstrijd van de finale van de FIBA EuroCup verloren. Yakin Dogu was in het Turkse onderonsje met 69-73 (rust: 37-39) te sterk voor het team van Ann Wauters.

Onze 36-jarige landgenote scoorde in de 25 minuten dat ze op het veld stond tien punten, benutte twee rebounds en deelde drie assists uit. De terugmatch staat volgende week woensdag op het programma.

Wauters won de EuroCup in 2015 al eens met het Franse Villeneuve d’Ascq, toen in een finale tegen Castors Braine. De titelhouder is het Franse Bourges.