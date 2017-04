Antwerps modelabel opent eerste Chinese winkel

Antwerpen - Het hing al een tijdje in de lucht dat Les Hommes zou starten met een gigantische uitbreiding in Azië. Gisteren werd dan eindelijk het startschot gegeven met een eerste filiaal in Beijing.

Aan de lijn hebben we een enthousiaste Tom Notte vanuit Peking. Samen met zijn partner Bart Vandebosch is hij de stichter van Les Hommes, een label dat is ontsproten uit de prille liefde die de twee voor elkaar ontwikkelden tijdens hun jaren aan de Antwerpse modeacademie. Dat ze met hun label jaren later de Chinese harten zouden veroveren, hadden ze waarschijnlijk nooit gedacht. Gisteren was het dan zover. “Het gaat zeer goed met ons. Onze eerste Chinese winkel is een feit. De komende vier jaren volgen er nog 54: negentien voor onze eerste lijn, 35 voor de meer toegankelijke Urban lijn.”

De eerste Chinese winkel opent in één van de meest prestigieuze winkelcentra van Beijing. “Met het shoppingcenter van Sanlitun zitten we echt aan de top. Het is geen klassieke, overdekte shopping mall, maar een verzameling van prachtige boetieks in open lucht. We bevinden ons tussen labels als Versace, McQ Alexander McQueen en Givenchy.”

Voor de inrichting van het filiaal wordt wederom teruggevallen op het ontwerp van het Italiaanse architectenbureau PiuArch. Net zoals de winkel in Antwerpen en het filiaal in Milaan, de huidige thuisstad van het merk, werd gekozen voor herkenbare accenten zoals zwarte marmer, spiegels en zware, grijze betonelementen. De winkel telt 200 m² oppervlakte en twee verdiepingen en heeft alleszins veel cachet. “En dat moet ook wel, aangezien de winkels hier in China kleine paleizen zijn.”

Info: www.leshommes.com