Eindelijk: Google Maps weet nu of je trein vertraging heeft of niet

De app Google Maps wordt vandaag weer een stukje gebruiksvriendelijker, want je kan ze nu ook in realtime gebruiken. De NMBS heeft daarvoor haar data opengesteld.

Dat betekent dat wanneer je een route opzoekt, Google Maps je ook kan vertellen of een trein vertraging heeft of afgeschaft is. Tot vandaag zat enkel de gewone dienstregeling ingebouwd in Google Maps.

In andere landen was realtimeinformatie via Google Maps al langer een evidentie, maar ons land bleef wat achter. “De NMBS komt nu pas met de samenwerking, omdat er pas in 2016 een wet ontstaan is die zegt dat alle overheidsbedrijven hun data beschikbaar moeten maken aan derden”, zegt Dimitri Temmerman, woordvoerder van de NMBS.

Is Google Maps dan niet nog meer concurrentie geworden voor de officiële NMBS-app? “We zien dit als een aanvulling op onze eigen routeplanner”, geeft Temmerman aan.